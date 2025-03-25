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Видеокарты Radeon 9070 показали рекордный старт в истории AMD

Видеокарты Radeon 9070 показали рекордный старт в истории AMD
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Генеральный директор компании AMD Лиза Су прокомментировала запуск Radeon RX 9070 — нового поколения видеокарт. По словам главы корпорации, свежая линейка показала самый успешный старт в истории AMD.

Су не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что Radeon 9070 продаётся примерно в 10 раз лучше предыдущих поколений видеокарт.

Видеокарты RX 9070 стали фантастическим успехом для нас. Сейчас это номер один в истории AMD по продажам в первые недели. Чипы продаются в 10 раз лучше прошлых поколений, и мы рады, что продукт нравится покупателям. Мы очень рады тому, что многие геймеры по всему миру имеют доступ к нашим видеокартам.

Продажи AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT стартовали 6 марта.

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