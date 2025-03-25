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Вышел трейлер мелодрамы «Притворись моим мужем» с Павлом Прилучным — премьера 12 июня

Вышел трейлер мелодрамы «Притворись моим мужем» с Павлом Прилучным — премьера 12 июня
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Атмосфера кино» представила большой трейлер фильма «Притворись моим мужем». Мелодрама с Павлом Прилучным выйдет в российский прокат уже 12 июня.

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Фильм расскажет историю успешной бизнес-леди Виктории, которая упорно идёт к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Прямо перед вылетом на встречу в Дубай девушка узнаёт, что её арабские партнёры работают только с семейными людьми. Виктория решает выдать за своего жениха подчинённого Романа. Они оба летят на сделку в Дубай; их задача — ни в коем случае не расколоться, не выдать фиктивность отношений и получить контракт.

Главные роли в ленте сыграли Павел Прилучный («Жизнь по вызову») и Диана Пожарская («Живой»). Режиссёром ленты выступил Дмитрий Власкин («Эластико: Двенадцатый игрок»).

Постер фильма «Притворись моим мужем»

Фото: «Атмосфера кино»

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