В России запретили рекламу в заблокированных «Инстаграме»* и «Фейсбуке»*

25 марта Госдума приняла законопроект о запрете на рекламу на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В законе «О рекламе» теперь отмечено, что распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах иностранной или международной организации, общественного или религиозного объединения или другой организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, а также на ресурсах организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности».

По мнению председателя Вячеслава Володина, граждане и компании продолжают использовать ряд заблокированных в РФ соцсетей для рекламы своих товаров и услуг, но при этом могут не задумываться, что «переводят деньги тем, кто намеренно вредит» России. Нововведение якобы позволит защитить интересы страны и граждан, а также перекрыть «один из источников дохода для владельцев запрещённых информационных ресурсов».

В этот список входят в том числе «Инстаграм»* и «Фейсбук»*, признанные в РФ экстремистскими. За нарушение закона физические лица будут оштрафованы до 2,5 тыс. рублей, должностные лица — до 20 тыс. рублей, а юрлица — до 500 тыс. рублей.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.