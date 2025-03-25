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Вышел трейлер детективной драмы «Почтарь» с Александром Петровым — премьера 24 апреля

Вышел трейлер детективной драмы «Почтарь» с Александром Петровым — премьера 24 апреля
Аудио-версия:
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный трейлер детективной драмы «Почтарь» с Александром Петровым. Премьера ленты состоится 24 апреля во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

Действие проекта развернётся в 1942 году. По сюжету из военного ведомства пропадает особо важное письмо – оно не дошло от почты до военкомата. Следователь приступает к расследованию и выясняет, что последним его видел Почтарь – так зовут молодого почтальона жители города. С этого момента начинается выяснение всех обстоятельств.

Режиссёром картины выступает Андрей Разенков, он же написал сценарий в соавторстве с Михаилом Петуховым. В «Почтаре» снялись Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин.

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