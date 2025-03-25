Первые очки расширенной реальности от Samsung выйдут уже в 2025 году

Первые умные очки расширенной реальности от компании Samsung появятся на рынке до конца 2025 года. По информации ETNews, новинка под кодовым названием Haean будет работать на базе Android XR.

Инсайдеры отмечают, что в Samsung отказались от идеи повторить Apple Vision Pro из-за большого веса и неудобства устройства — теперь корейский производитель пытается создать лёгкие и удобные очки, которые будет комфортно носить в обычной жизни.

Samsung Heaen будут оснащены несколькими камерами для отслеживания движений, а основой для XR-очков может стать мощный процессор Snapdragon XR2 Plus Gen 2 — улучшенная версия чипа из VR-гарнитуры Quest 3.