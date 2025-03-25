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Team Spirit и Tundra Esports вышли в плей-офф FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2

Team Spirit и Tundra Esports вышли в плей-офф FISSURE Universe 4 по «Доте»
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Российская Team Spirit и европейский состав Tundra Esports первыми преодолели основной этап и прошли в плей-офф престижного онлайн-турнира FISSURE Universe Episode 4 по «Доте».

Коллективы выиграли все три матча. Spirit оказалась сильнее Aurora, BOOM и Gaimin Gladiators, а Tundra переиграла Talon, Night Pulse и Team Liquid. В этот же день турнир покинули две команды со счётом 0:3 после трёх серий — российская One Move и M80 из Перу.

Сегодня определятся ещё три участника плей-офф и три команды, которые вылетят с турнира. Плей-офф-стадия FISSURE Universe Episode 4 запланирована на 27-30 марта, общий призовой фонд составляет $ 500 тыс.

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