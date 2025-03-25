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В кошельке Telegram Wallet появились Ethereum, Solana и другие известные криптовалюты

В кошельке Telegram Wallet появились Ethereum, Solana и другие известные криптовалюты
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В Telegram Wallet появилась поддержка десятков популярных криптовалют. Новый раздел «Обмен» помогает найти нужный ресурс, а также покупать монеты и торговать своими активами.

В списке доступных валют присутствуют Ethereum, Solana, Dogecoin и другие. Чат-бот позволит быстро обменять USDT или TonCoin на нужную крипту, а при необходимости перепродать её. До конца марта это можно сделать без комиссии — потом она будет составлять 0,9%.

Кошелёк в «Телеграме» был запущен в 2022 году и работает в формате чат-бота. Он имеет собственный интерфейс, который позволяет пользователям отследить актуальный баланс и проводить операции с криптовалютами — ранее только TON и биткоины.

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