ФКС России и «Сбер» проведут 9 топ-турниров с призовым фондом 64,5 млн рублей в 2025 году

Федерация компьютерного спорта России представила свои планы на сезон 2025 года. Вместе со своим новым стратегическим партнёром «Сбером» организация планирует провести девять больших турниров с общим призовым фондом 64,5 млн рублей.
Помимо чемпионата и Кубка страны, ФКС России будет проводить традиционные национальные лиги для студентов и школьников. В календарь также вошли международные соревнования — Чемпионат стран БРИКС и Открытые киберспортивные игры.
Турниры от Федерации киберспорта в 2025 году:
- Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига Сбера;
- Всероссийская студенческая киберспортивная лига Сбера;
- Чемпионат России Сбера;
- Кубок России Сбера;
- Открытые киберспортивные игры Сбера;
- Открытые киберспортивные студенческие игры Сбера;
- Чемпионат стран БРИКС Сбера;
- Национальная студенческая лига киберспорта Сбера;
- Сбер Чемпионат России по интерактивному футболу.
В организации отмечают, что «Сбер» поможет увеличить призовой фонд турниров, а также планирует приглашать на них известных гостей (например, в прошлом году это были 9pasha и RodjER из «золотого» состава Virtus.pro по Dota 2). Об этом говорит заместитель Председателя Правления компании Александр Ведяхин:
Турниры ФКС — это всегда охватно, зрелищно, и мы рады быть частью этого. Мы хотим поддержать увлечения молодой аудитории, дать шанс вывести своё хобби на новый уровень, попробовать свои силы в соревнованиях международного уровня и получить признание.
Первым крупным турниром в рамках партнёрства ФКС России и «Сбера» станет Школьная лига. Финал состоится 12-13 апреля в Москве. Всего в 2025 году планируется привлечь к участию в соревнованиях 67,5 тыс. игроков из более чем 30 стран мира, суммарная продолжительность ивентов составит около 200 дней.