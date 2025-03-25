ФКС России и «Сбер» проведут 9 топ-турниров с призовым фондом 64,5 млн рублей в 2025 году

Федерация компьютерного спорта России представила свои планы на сезон 2025 года. Вместе со своим новым стратегическим партнёром «Сбером» организация планирует провести девять больших турниров с общим призовым фондом 64,5 млн рублей.

Помимо чемпионата и Кубка страны, ФКС России будет проводить традиционные национальные лиги для студентов и школьников. В календарь также вошли международные соревнования — Чемпионат стран БРИКС и Открытые киберспортивные игры.

Турниры от Федерации киберспорта в 2025 году:

Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига Сбера;

Всероссийская студенческая киберспортивная лига Сбера;

Чемпионат России Сбера;

Кубок России Сбера;

Открытые киберспортивные игры Сбера;

Открытые киберспортивные студенческие игры Сбера;

Чемпионат стран БРИКС Сбера;

Национальная студенческая лига киберспорта Сбера;

Сбер Чемпионат России по интерактивному футболу.

В организации отмечают, что «Сбер» поможет увеличить призовой фонд турниров, а также планирует приглашать на них известных гостей (например, в прошлом году это были 9pasha и RodjER из «золотого» состава Virtus.pro по Dota 2). Об этом говорит заместитель Председателя Правления компании Александр Ведяхин:

Турниры ФКС — это всегда охватно, зрелищно, и мы рады быть частью этого. Мы хотим поддержать увлечения молодой аудитории, дать шанс вывести своё хобби на новый уровень, попробовать свои силы в соревнованиях международного уровня и получить признание.

Первым крупным турниром в рамках партнёрства ФКС России и «Сбера» станет Школьная лига. Финал состоится 12-13 апреля в Москве. Всего в 2025 году планируется привлечь к участию в соревнованиях 67,5 тыс. игроков из более чем 30 стран мира, суммарная продолжительность ивентов составит около 200 дней.