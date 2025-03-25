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Стрим Honkai Star Rail 3.2 на годовщину HSR — когда будет, дата и время, где смотреть

Версию 3.2 к дню рождения Honkai: Star Rail покажут на стриме 28 марта
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Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, в ходе которой расскажут подробности о версии 3.2. Следующее большое обновление для игры должно выйти 9 апреля.

Сам стрим Honkai: Star Rail 3.2 пройдёт в эту пятницу, 28 марта, в 14:30 мск. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или на YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Создатели HSR обещают раскрыть информацию о новых персонажах — Кастории и Анаксе, а также других деталях и наградах версии 3.2. Также игроки ждут дополнительных подарков от разработчиков, поскольку патч выпадает на день рождения проекта — в прошлом году можно было получить бесплатного пятизвёздочного персонажа.

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