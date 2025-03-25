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Минпромторг поручил разработку процессора для российской игровой консоли за 20 млрд рублей

Минпромторг поручил разработку процессора для российской игровой консоли за 20 млрд рублей
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Минпромторг России выдал поручение «Фонду Сколково» начать разработку отечественного процессора для новой игровой консоли — деталями проекта делится издание «Коммерсантъ».

Игровой процессор должен быть создан в 2026 году, общая стоимость работ оценивается в 20 млрд рублей. Минпромторг готов выделить 50% от этой суммы в виде субсидий.

Обсуждение развития игровой индустрии в России началось после поручения президента РФ Владимира Путина и продолжается до сих пор. По данным «Ъ»», среди прочего также предлагается создать приставку для мобильных игр и автономную игровую консоль (например, аналог Steam Deck).

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