LEGO выпустила новый набор с Широм из «Властелина колец»

Производитель конструкторов LEGO представил новый набор The Lord of the Rings: The Shire, посвящённый известному поселению хоббитов из «Властелина колец».

Основой конструктора стала проработанное жилище-нора, к которой прилагаются небольшие «островки» из жизни Шира и фигурки главных героев известной франшизы — Гендальфа, Фродо, Бильбо и других.

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Набор из 2000 деталей занимает площадь 20х45х27 сантиметров. Он также включает в себя интерактивные элементы, которые позволят воссоздать сценки из фильмов по «Властелину колец».

Продажи нового LEGO стартуют 5 апреля, цена составит $ 270 (22,7 тысячи рублей по курсу).