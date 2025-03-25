Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Virtus.pro стала чемпионом Rush VTB Cup по Standoff 2 с призовым 4 млн рублей

Команда Virtus.pro выиграла престижный турнир Rush VTB Cup по мобильному шутеру Standoff 2. Финал прошёл 23 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В финале «медведи» переиграли состав CyberHero и забрали главный приз в размере 1 млн рублей. Капитан VP Артём GentlemaN Беляев отметил, что победа далась непросто:

Когда мы вышли на третью карту, как будто вся команда была в прайме (на пике). Мы очень хотели победить, перед началом карты командой отметили, что надо приложить все усилия на последнем отрезке, и у нас это получилось! Всё пошло как нужно, мы поймали темп и не отпустили его, боролись до самого конца.

Чуть ранее в рамках того же ивента прошёл финал любительского турнира — там Devilish Gang оказалась сильнее XGlow и заработала 300 тысяч рублей. За ходом Rush VTB Cup с трибун наблюдали 2500 зрителей.