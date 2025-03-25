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Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2025 года — лидирует новый «Мир Юрского периода»

Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2025 года — лидирует новый «Мир Юрского периода»
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Научно-фантастический боевик «Мир юрского периода: Возрождение» возглавил список самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в прокат летом 2025 года. Об этом говорят данные проекта Fandango, опросившего более 3 тыс. любителей кино.

В тройку лучших также вошли новая «Фантастическая четвёрка» с Педро Паскалем и восьмая часть боевика «Миссия невыполнима».

Топ-10 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут летом 2025 года:

  1. «Мир юрского периода: Возрождение»;
  2. «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»;
  3. «Миссия невыполнима: Последняя расплата»;
  4. «Супермэн»;
  5. «Громовержцы»;
  6. «Балерина»;
  7. «28 лет спустя»;
  8. «Как приручить дракона»;
  9. «Лило и Стич»;
  10. «Чумовая пятница 2».
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