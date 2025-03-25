Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2025 года — лидирует новый «Мир Юрского периода»
Научно-фантастический боевик «Мир юрского периода: Возрождение» возглавил список самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в прокат летом 2025 года. Об этом говорят данные проекта Fandango, опросившего более 3 тыс. любителей кино.
В тройку лучших также вошли новая «Фантастическая четвёрка» с Педро Паскалем и восьмая часть боевика «Миссия невыполнима».
Топ-10 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут летом 2025 года:
- «Мир юрского периода: Возрождение»;
- «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»;
- «Миссия невыполнима: Последняя расплата»;
- «Супермэн»;
- «Громовержцы»;
- «Балерина»;
- «28 лет спустя»;
- «Как приручить дракона»;
- «Лило и Стич»;
- «Чумовая пятница 2».
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