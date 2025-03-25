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Vampire: the Masquerade Bloodlines 2 выйдет в октябре 2025 года — игра почти готова

Vampire: the Masquerade Bloodlines 2 выйдет в октябре 2025 года — игра почти готова
Аудио-версия:
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Студия Paradox Interactive поделилась с фанатами свежими новостями о Vampire: the Masquerade Bloodlines 2. Игра не выйдет в первой половине 2025 года — теперь релиз запланирован на октябрь.

При этом авторы уверяют, что игра находится на поздней стадии разработки и проходит этап полировки, чтобы избежать большого количества багов и повысить общий уровень качества.

В коротком ролике разработчики также показали новые кадры геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале World of Darkness. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой. Проект многократно переносили, ранее предполагалось, что он выйдет до июля 2025 года.

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