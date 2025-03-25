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Фильмы по «Джеймсу Бонду» снимут продюсеры «Гарри Поттера» и «Человека-паука»

Фильмы по «Джеймсу Бонду» снимут продюсеры «Гарри Поттера» и «Человека-паука»
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Компания Amazon назвала продюсеров, которые возглавят производство будущих фильмов по «Джеймсу Бонду». Продюсерами культовой франшизы стали Эми Паскаль и Дэвид Хейман — известные лица в Голливуде.

Так, Эми Паскаль больше всего известна по своей работе в Sony Pictures над «Человеком-пауком» с Тоби Магуайром, Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом. Хейман же работал над адаптацией «Гарри Поттера» для Warner Bros., выпустив восемь фильмов про Мальчика со шрамом.

В своём обращении Паскаль и Хейман заявили, что «Джеймс Бонд» остаётся одной из самых важных франшиз в индустрии. Для продюсеров честь взять на себя бразды управления столь культовой вселенной — сейчас они занимаются выбором актёра на главную роль для грядущих картин.

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