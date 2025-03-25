Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом — релиз в 2025 году

Трейлер фильма ужасов «Ритуал» с Аль Пачино и Дэном Стивенсом — релиз в 2025 году
Комментарии

Создатели предстоящего фильма ужасов «Ритуал» опубликовали дебютный трейлер, посвящённый проекту. Лента выйдет в кино в 2025 году, в том числе и в России.

Главные роли сыграют Аль Пачино и Дэн Стивенс. Они исполнят двух священников, которые пытаются решить личные проблемы — один разбирается в своей вере, другой пытается отпустить тяжёлое прошлое. В это же время им предстоит провести серию тяжёлых обрядов экзорцизма.

Видео доступно на YouTube-канале XYZ FILMS. Права на видео принадлежат XYZ FILMS.

Фильм основан на реальной истории американки Эммы Шмидт, над которой в начале XX века проводили обряды изгнания демонов.

Материалы по теме
«Я не видел света или чего-то ещё. Там ничего нет»: Аль Пачино чуть не умер во время COVID
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android