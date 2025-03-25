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Умерла актриса Галина Марченко, голос Каркуши из «Спокойной ночи, малыши!»

Умерла актриса Галина Марченко, голос Каркуши из «Спокойной ночи, малыши!»
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25 марта стало известно о смерти Галины Марченко — известной советской и российской актрисы-кукловода. Об этом сообщили на официальном сайте передачи «Спокойной ночи, малыши!», где артистка озвучивала Каркушу. Женщине было 88 лет.

Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!». Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пёстрой актёрской жизни, потеряла свою вторую «маму».

Галина Марченко начала свою карьеру в 1959 году после окончания актёрского факультета Высшего театрального училища им. Щепкина. В 1975 году она начала работать на Центральном телевидении, где в том числе трудилась над озвучкой Хрюши, Степашки и Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!». В 1998 году стала официальным голосом Каркуши — этого персонажа женщина воплощала 27 лет.

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