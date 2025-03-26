Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ведьмак 4» выйдет не раньше 2027 года

«Ведьмак 4» выйдет не раньше 2027 года
Комментарии

Студия CD Projekt RED в финансовом отчете заявила, что «Ведьмака 4» не стоит ждать раньше 2027 года. Самые отчаянные фанаты верили, что команда выпустит игру уже в 2026-м, однако этого не случится.

Активный этап разработки игры стартовал в конце 2024-го, поэтому с этого момента до выпуска тайтла авторам потребуется ещё несколько лет.

«Ведьмак 4» выступит продолжением третьей части, а главным героем выступит Цири. Сам Геральт в игре тоже появится, но насколько у него будет важная роль в сюжете, CD Projekt RED не говорит.

Судя по всему, квадриквел «Ведьмака» выпустят на PS5, Xbox Series и ПК. До нового поколения ждать не придётся.

Материалы по теме
Предметы в R.E.P.O. — что делают и где брать
Предметы в R.E.P.O. — что делают и где брать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android