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Джессика Честейн и Адам Драйвер сыграют в драматическом сериале «Дилер» от Apple

Джессика Честейн и Адам Драйвер сыграют в драматическом сериале «Дилер» от Apple
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По данным издания Deadline, Джессика Честейн и Адам Драйвер сыграют в драматическом сериале «Дилер», производством которого займётся Apple.

Проект описывается как остросюжетное шоу, в котором покажут мир элитного рынка искусства от лица амбициозной галеристки, которая встречает одарённого, но непредсказуемого художника.

Сценаристом сериала выступил Лукас Нейт, а режиссёром — Сэм Голд. Это четвёртый сериал Media Res для Apple после получившей премию «Эмми» и премию Гильдии киноактёров драмы «Утреннее шоу», которая получит четвёртый сезон, а также после «Пачинко» и «Экстраполяции».

Даты старта съёмок и выхода пока нет.

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