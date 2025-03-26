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Хагрида в сериале «Гарри Поттер» может сыграть Ник Фрост

Хагрида в сериале «Гарри Поттер» может сыграть Ник Фрост
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Издание Deadline сообщило, что Ник Фрост, известный по фильмам «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», выступает одним из главных кандидатов на роль Хагрида в сериале «Гарри Поттер» от HBO.

В HBO отказались комментировать информацию по поводу Фроста и его участия, отметив, что будут раскрывать новые подробности шоу со временем, в том числе и информацию про актёрский состав.

Мы понимаем, что такой нашумевший сериал вызовет множество слухов и домыслов. По мере того, как мы будем продвигаться в процессе подготовки к съёмкам, мы будем подтверждать различные детали.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

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