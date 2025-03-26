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Владимир Машков высказался по поводу возможного возвращения Михаила Ефремова в кино

Владимир Машков высказался по поводу возможного возвращения Михаила Ефремова в кино
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Пару дней назад стало известно, что актёр Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля по УДО. Напомним, что Михаил отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом.

Народный артист России и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков высказался изданию Life.ru о перспективах возвращения Михаила Ефремова в кино. По его мнению, Ефремов может «реабилитироваться» и снова стать творческим человеком.

Мне трудно об этом говорить, давно не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь — возвращение к жизни, с тем грузом и грехом.

На вопрос о том, хотел бы Машков поработать с Михаилом, прямого ответа он не дал, отметив, что сперва человеку нужно дать вернуться в общество.

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