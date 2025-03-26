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Nintendo Switch 2 выпустят в июне, выход игр разобьют по фазам — инсайдер

Nintendo Switch 2 выпустят в июне, выход игр разобьют по фазам — инсайдер
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Известный инсайдер Том Хендерсон поделился деталями запуска Nintendo Switch 2. По его данным, продажи устройства стартуют в июне, но точной даты выхода пока нет.

Выпуск игр для Switch 2 разобьют на три фазы:

  • Июнь: релиз консоли с фокусом на игры самой Nintendo;
  • Октябрь-ноябрь: выход игр сторонних разработчиков (им пришлют девкиты в июне после релиза самой консоли);
  • Декабрь: выпуск игр на новогодний период.

Помимо информации о трёхэтапном плане запуска, Хендерсон также узнал, что на следующей неделе некоторые представители СМИ и авторы контента посетят закрытую демонстрацию Nintendo Switch 2, где они смогут в течение нескольких часов опробовать консоль и некоторые из игр, которые выйдут вместе с ней.

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