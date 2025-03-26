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Стартовал сериал «Студия» c Сетом Рогеном и Кэтрин О’Харой

Стартовал сериал «Студия» c Сетом Рогеном и Кэтрин О’Харой
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Сегодня на сервисе Apple TV+ стартовал сериал «Студия» с Сетом Рогеном и Кэтрин О’Харой в главных ролях. Для просмотра доступно два первых эпизода. Есть субтитры на русском языке.

Согласно синопсису, пока фильмы пытаются оставаться актуальными, Мэтт и его команда сталкиваются с неуверенностью, конфликтами с нарциссичными художниками и корпоративными лидерами. За фасадом уверенности скрывается паника: каждое решение — от кастинга до маркетинга — может привести либо к триумфу, либо к краху карьеры. Для Мэтта, живущего кино, эта работа может стать его главным испытанием.

Трейлер шоу «Студия»

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Помимо того, что Роген снялся в шоу, он выступил сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

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