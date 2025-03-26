Фильм «Верни её из мёртвых» официально выйдет в России 29 мая — дублированный трейлер

Фильм ужасов «Верни её из мёртвых» от авторов «Два, три, демон, приди!» получит официальный прокат в России, о чём объявила кинокомпания «Вольга». Вместе с этим представили и дублированный трейлер картины, в котором показали жуткую атмосферу происходящего в фильме.

Сюжет картины расскажет о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с жуткими ритуалами, происходящими за его стенами.

В главных ролях снялись Билли Бэррэтт, Ольга Миллер, Салли Хокинс и другие. Режиссёрами хоррора выступили братья Дэнни и Майкл Филиппу.

Премьера в России состоится 29 мая.