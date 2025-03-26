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Сериал «Переходный возраст» поставил абсолютный рекорд на Netflix

Сериал «Переходный возраст» поставил абсолютный рекорд на Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix поделился статистикой о просмотрах фильмов и сериалов за последнюю неделю. Мини-сериал «Переходный возраст» добавил в свою копилку ещё 42 млн просмотров и установил рекорд стриминга.

Так, за первые 11 дней британская драма собрала 66,3 млн просмотров. Это лучший результат для мини-сериалов на Netflix — ещё ни один подобный проект не мог похвастаться столь высокими цифрами за первые две недели после премьеры. Вполне возможно, к середине апреля сериал преодолеет отметку в 100 млн просмотров.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следует за главными героями, а повествование не прерывается ни на секунду.

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