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Российские производители электроники предложили снизить параллельный импорт техники

Российские производители электроники предложили снизить параллельный импорт техники
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Производители электроники предлагают ограничить параллельный импорт иностранных брендов в потребительском сегменте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание Совета федерации, прошедшее 25 марта.

Так, глава АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева предложила ввести льготное кредитование для ритейлеров при продаже российской электроники, ограничить параллельный импорт некоторых некоторых брендов ноутбуков, смартфонов и планшетов.

Она также предложила субсидировать размещение и рекламу, ввести дополнительный утильсбор с производителей электроники, а также дать гражданам возможность получать кэшбэк при покупке отечественной электроники. По оценке Легостаевой, из-за низких продаж российской техники государство недополучает примерно 12 млрд рублей в год.

Ритейлеры же считают, что ограничение параллельного импорта может привести к росту стоимости товаров, ухудшению качества продукции и сужению ассортимента для граждан, а также к росту нелегального сегмента. По словам собеседников издания, ритейлеры будут готовы поддержать продвижение отечественной техники только в том случае, если это будет делаться не за их счёт.

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