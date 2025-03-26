Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бен Аффлек назвал Кристофера Нолана одним из лучших режиссёров в истории

Бен Аффлек назвал Кристофера Нолана одним из лучших режиссёров в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр и режиссёр Бен Аффлек дал большое интервью изданию GQ. В нём звезда «Исчезнувшей» рассказал о своей карьере и назвал лучших режиссёров современности.

Аффлек вспомнил, что с радостью бы сыграл в «Спасти рядового Райана» у Стивена Спилберга вместо своего лучшего друга Мэтта Деймона. Такое же ощущение актёр испытывает к работам Кристофера Нолана — он готов съездить на съёмочную площадку «Одиссеи» только ради того, чтобы посмотреть на работу британского постановщика своими глазами.

Стивен Спилберг — один из величайших режиссёров в истории. Я могу сказать то же самое о Кристофере Нолане. Возможно, я съезжу на съёмочную площадку «Одиссеи» к Мэтту Деймону, чтобы посмотреть, как Нолан снимает фильмы. И я не шучу.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Главные роли в проекте исполнят Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые актёры. Лента расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.

Материалы по теме
Профессии Джейсона Стэйтема: все фильмы героя про британского работягу
Профессии Джейсона Стэйтема: все фильмы героя про британского работягу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android