Второй сезон сериала «Девять идеальных незнакомцев» с Николь Кидман стартует весной

Hulu анонсировала, что второй сезон сериала «Девять идеальных незнакомцев» стартует в онлайн-кинотеатре весной. Точную дату назовут позже.

Во втором сезоне сериал также перемещается на новое место действия из вымышленного городка Кабрильо, Калифорния, в Австрийские Альпы.

Сюжет второго сезона расскажет о том, как девять незнакомцев, связанных между собой, приглашены таинственной гуру Машей Дмитриченко на оздоровительный ретрит в австрийских Альпах. В течение недели она доводит их до предела и по-разному испытывает.

К Кидман во втором сезоне присоединятся ранее заявленные Генри Голдинг, Лена Олин, Энни Мёрфи, Кристина Барански, Лукас Энгландер и другие.