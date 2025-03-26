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«Ничто не истинно»: Ubisoft уничтожила Илона Маска из-за фейка об Assassin's Creed Shadows

«Ничто не истинно»: Ubisoft уничтожила Илона Маска из-за фейка об Assassin's Creed Shadows
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После релиза Assassin's Creed Shadows в соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска продолжаются споры вокруг игры. Популярный блогер и бывший разработчик World of Warcraft Марк Grummz Керн заявил, что знаменитый политический Twitch-стример под ником Hasan рекламирует игру и обвинил Ubisoft в «бессмысленной трате денег».

Спустя некоторое время в обсуждение пришёл глава платформы Илон Маск. Бизнесмен заявил, что Hasan — «обыкновенный мошенник», который «защищает плохую игру ради денег». Официальный аккаунт Assassin's Creed ответил на заявления предпринимателя, вспомнив скандальную историю с аккаунтом Маска в Path of Exile 2, где за бизнесмена играл более опытный человек, а не он сам.

Чуть позже сотрудник SMM также ретвитнул эту запись, процитировав знаменитый кодекс ассасинов.

Официальный пост от аккаунта Assassin's Creed

Официальный пост от аккаунта Assassin's Creed

Фото: X

Когда другие слепо следуют за истиной, помни — ничто не истинно.

Пост собрал более 3,5 млн просмотров и около 128 тысяч лайков. Многие пользователи позитивно оценили ответ Ubisoft и заявили, что теперь даже раздумывают о покупке Shadows. Некоторые геймеры даже приложили скриншот с приобретением «Теней», сделанным сегодня. Сам Илон Маск пока не комментировал ответ от Ubisoft.

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