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Вышел трейлер комедии «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым — премьера 14 августа

Вышел трейлер комедии «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым — премьера 14 августа
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Кинокомпания «Атмосфера кино» представила трейлер фильма «Колбаса». Комедия выйдет в кинотеатрах России 14 августа.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

Фильм расскажет историю избалованного мажора Глеба, сына олигарха Ивана Копытова. Молодой человек едет в деревню оптимизировать бизнес-процессы на умирающем колбасном заводе, чтобы доказать отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Но жители деревни во главе с действующим директором завода Федором Грудинкиным объявляют войну новому начальству.

Главные роли в фильме сыграли Александр Метёлкин («Злой город»), Дмитрий Нагиев («Физрук»), Илья Соболев («Волшебный участок»), Полина Казанцева («Бедный олигарх») и другие актёры. Режиссёром выступил Андрей Пантелеев («Выбор»).

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