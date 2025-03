Кейтлин Дивер «было суждено» сыграть Эбби во втором сезоне «Одних из нас»

Американская актриса Кейтлин Дивер рассказала, как ей удалось получить роль Эбигейл Андерсон во втором сезоне сериала «Одни из нас». Девушка подтвердила, что много лет назад обсуждала с создателем вселенной Нилом Дракманном участие в экранизации в роли Элли. Дивер к тому времени уже прошла оригинальную The Last of Us и даже узнала сюжет второй части за два года до выхода игры.

Та адаптация так и не сдвинулась с места, однако в итоге актриса получила роль Эбби — одной из самых противоречивых героинь в игровой индустрии. Дивер считает, что ей так или иначе было суждено сыграть в проекте по вселенной «Одних из нас», пускай и в другой роли.

Я всегда думала о The Last of Us, как о чём-то, что связывает меня с отцом — мы проходили игру с ним вместе. Мы несколько месяцев обсуждали с Нилом Дракманном моё участие в роли Элли, однако из этого ничего не вышло. Поэтому, как только «Одни из нас» вернулись в мою жизнь и мне предложили сыграть Эбби, я сразу подумала: «Мне суждено было стать частью этой вселенной, просто немного в другом виде».

Второй сезон The Last of Us стартует в ночь на 14 апреля с часового эпизода. В продолжение «Одних из нас» войдёт семь серий — они будут выходить каждый понедельник в онлайн-кинотеатре Max.