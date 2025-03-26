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Кейтлин Дивер «было суждено» сыграть Эбби во втором сезоне «Одних из нас»

Кейтлин Дивер «было суждено» сыграть Эбби во втором сезоне «Одних из нас»
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Американская актриса Кейтлин Дивер рассказала, как ей удалось получить роль Эбигейл Андерсон во втором сезоне сериала «Одни из нас». Девушка подтвердила, что много лет назад обсуждала с создателем вселенной Нилом Дракманном участие в экранизации в роли Элли. Дивер к тому времени уже прошла оригинальную The Last of Us и даже узнала сюжет второй части за два года до выхода игры.

Та адаптация так и не сдвинулась с места, однако в итоге актриса получила роль Эбби — одной из самых противоречивых героинь в игровой индустрии. Дивер считает, что ей так или иначе было суждено сыграть в проекте по вселенной «Одних из нас», пускай и в другой роли.

Я всегда думала о The Last of Us, как о чём-то, что связывает меня с отцом — мы проходили игру с ним вместе. Мы несколько месяцев обсуждали с Нилом Дракманном моё участие в роли Элли, однако из этого ничего не вышло. Поэтому, как только «Одни из нас» вернулись в мою жизнь и мне предложили сыграть Эбби, я сразу подумала: «Мне суждено было стать частью этой вселенной, просто немного в другом виде».

Второй сезон The Last of Us стартует в ночь на 14 апреля с часового эпизода. В продолжение «Одних из нас» войдёт семь серий — они будут выходить каждый понедельник в онлайн-кинотеатре Max.

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