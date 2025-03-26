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Стартовали съёмки драмы «Фейерверки днем» про китайского бизнесмена в России

Стартовали съёмки драмы «Фейерверки днем» про китайского бизнесмена в России
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Кинокомпания Gonzo Film объявила о старте съёмок фильма «Фейерверки днем». Производство драматической ленты продлится несколько месяцев, после чего картина выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет ленты расскажет историю китайского предпринимателя Вэйхонга, который приезжает в Россию к задолжавшему ему бизнес-партнеру Виктору. Вэйхонг пытается навести порядок в делах, но вскоре становится ясно, что великую русскую тоску ему не победить, и Виктор не в силах ему помочь. Тогда Вэйхонг решает забрать дом Виктора в счёт долга. Бизнесмен готов расстаться с домом, но он сталкивается с отчаянным сопротивлением своих взрослых дочерей. Конфликт дорастает до катастрофы, которая может разрушить его семью.

Автором сценария и режиссёром выступит Нина Волова — для неё это полнометражный дебют. Главные роли в ленте сыграют Александр Робак («Жуки»), Ван Бин («Молодость»), Дарья Коныжева («Триггер»), Олеся Судзиловская («Девушки с Макаровым») и другие актёры.

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