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Сборы комедии «Пальма 2» с Виктором Добронравовым превысили 200 млн рублей

Сборы комедии «Пальма 2» с Виктором Добронравовым превысили 200 млн рублей
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26 марта сборы комедийного фильма «Пальма 2» с Виктором Добронравовым превысили 200 млн рублей. Для достижения такого результата понадобилась почти неделя — премьера состоялась 20-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

По сюжету продолжения лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и Валерия Федорович. Режиссёром выступил Владимир Кондауров.

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