Звезда «Виктории» Лайа Коста сыграет в новой части «Мумии»

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, звезда «Виктории» Лайа Коста появится в новой части «Мумии». Кого именно сыграет актриса, пока не раскрывается. Главную роль в ленте исполнит Джек Рейнор («Периферийные устройства», «Трансформеры»).

«Мумия» рассказывает об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа — проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. Лента представляет ремейк одноимённого фильма 1932 года.

Премьера «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. Несмотря на неоднозначные отзывы, картина обрела коммерческий успех, поскольку собрала более $ 416 млн в мировом прокате.

Новая «Мумия» выйдет в мировом прокате 17 апреля 2026 года.