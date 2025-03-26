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Бюджет «Миссии невыполнима 8» составит $ 400 млн — инсайдер

Бюджет «Миссии невыполнима 8» составит $ 400 млн — инсайдер
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Как сообщает журналист Мэттью Беллони, бюджет грядущей «Миссии невыполнимы 8» составит $ 400 млн. Если данная информация подтвердится, то новая часть станет самым дорогим фильмом в серии. Для сравнения, седьмая картина франшизы заработала $ 571 млн в мировом прокате.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков — на это намекают подзаголовок и фраза главного героя в конце тизера.

Лента с подзаголовком «Последняя расплата» выйдет в прокат 23 мая. Режиссёром выступил Кристофер Маккуорри.

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