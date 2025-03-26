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Вышел новый трейлер комедии «Туда» с Петром Фёдоровым — премьера 15 мая

Вышел новый трейлер комедии «Туда» с Петром Фёдоровым — премьера 15 мая
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Вышел новый трейлер комедийного фильма «Туда» с Петром Фёдоровым. В ролике показали центральных героев истории и множество свежих кадров.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат Bazelevs/«Кинопоиску».

Согласно синопсису, Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 км на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу.

Также в актёрский состав вошли Ирина Старшенбаум («Огниво»), Алексей Серебряков («Анора»), Евгения Добровольская («Небесный суд») и другие. Кресло режиссёра занял Иван Петухов («Прощание с иллюзиями»).

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 15 мая.

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