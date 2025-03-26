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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам»
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Актёр Эман Эсфанди объявил на своей странице в социальной сети о старте съёмок второго сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам». Напомним, в первом сезоне шоу Эсфанди исполнил роль Эзры Бриджера.

События первого сезона сериала «Асока» разворачиваются после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошли восемь эпизодов.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы от аудитории и критиков. Подробности сюжета, сроки и дата выхода продолжения шоу пока не раскрываются.

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