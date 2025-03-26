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Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) 26 марта — как получить камни истока бесплатно

Промокоды Genshin Impact в честь события «Спокойный день» — раздают по 170 камней истока
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26 марта в Genshin Impact стартовало событие «Спокойный день». В честь него авторы показали три промокода с подарками для игроков.

Фото: miHoYo

Уже сейчас геймеры могут забрать награды за три кода: одни наборы содержат камни истока (донатная валюта), а другие — различные игровые ресурсы.

Три новые промокода

  • 5AM75NYUGTTR — 30 камней истока;
  • HS4NM7YDGC99 — 60 камней истока;
  • GS55YTPY8X — 30 000 моры и расходники.

Ко всему прочему, за завершение браузерного ивента пользователи могут получить ещё 80 камней истока. Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.

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