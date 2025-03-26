Авторы симулятора жизни inZOI отказались от антипиратской защиты Denuvo

Разработчики симулятора жизни inZOI поделились новостями о защите игры на ПК. Авторы проекта отказались от использования популярной утилиты Denuvo, применяющейся крупными издателями для борьбы с пиратами.

В своём обращении к игрокам разработчики заявили, что получили очень много негативных отзывов по поводу редактора создания персонажа Creative Studio во многом из-за Denuvo. Кроме того, авторы inZOI делают ставку на модификации от сообщества, что было бы невозможно вместе с использованием столь мощной программы.

Первоначально мы решили добавить Denuvo для защиты inZOI от незаконного распространения. Мы полагали, что это поможет обеспечить справедливость для игроков, которые должным образом приобрели игру. Тем не менее с помощью обратной связи мы осознали, что этот подход не соответствует желаниям аудитории. Мы понимаем, что удаление Denuvo увеличивает риск того, что игра будет взломана и станет распространяться нелегально. В то же время мы считаем, что это открывает ценную возможность: это позволяет inZOI стать более свободно настраиваемой и даст сообществу способы создавать новые впечатления для других игроков. Мы считаем, что обеспечение этой свободы с релиза приведёт к инновационному и долгосрочному развитию игры.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества. Релиз проекта состоится 28 марта в раннем доступе Steam, в нём игра пробудет как минимум до конца 2025 года.