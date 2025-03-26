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Все сезоны сериала «Сквозь снег» выйдут в России в апреле

Все сезоны сериала «Сквозь снег» выйдут в России в апреле
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Все сезоны фантастического сериала «Сквозь снег» выйдут в России в апреле. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Amediateka. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Проект основан на одноимённом фильме Пон Джун-хо («Паразиты»). Согласно синопсису сериала, мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетённых в хвосте.

В актёрском составе числятся Давид Диггс («Гамильтон»), Мики Самнер («Милая Фрэнсис»), Элисон Райт («Расплата»), Иддо Голдберг («Острые козырьки»), Роберто Урбина («Нарко»), Лена Холл («Зло») и другие.

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