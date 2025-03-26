Стартовали съёмки «Мстителей: Судный день» — премьера 1 мая 2026 года

Marvel Studios объявила о старте съёмок фильма «Мстители: Судный день». Также в своих соцсетях компания раскрывает, кто войдёт в актёрский состав грядущей ленты. Уже заявлено появление Криса Хемсворта (Тор), Ванессы Кирби (Женщина-невидимка), Энтони Маки (новый Капитан Америка) и Себастиана Стэна (Зимний солдат).

Главным злодеем ленты выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года.