В апреле в PS Plus раздадут RoboCop: Rogue City и «Техасскую резню бензопилой»
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в апреле 2025 года.
В этот раз в сервис добавят три проекта: шутер RoboCop: Rogue City по вселенной «Робокопа», сетевой хоррор The Texas Chain Saw Massacre по «Техасской резне бензопилой» и коллекционную игру Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory. Все три проекта можно будет забрать в период с 1 апреля по 5 мая.
Фото: Sony
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в апреле 2025 года
- RoboCop: Rogue City — шутер по вселенной «Робокопа» от студии Teyon
- The Texas Chain Saw Massacre — сетевой шутер по «Техасской резне бензопилой» от Sumo Digital
- Digimon Story: Cyber Sleuth — коллекционная игра в духе «Покемонов».
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