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Бесплатные игры PS Plus Essential на апрель 2025 года — RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre и Digimon Story

В апреле в PS Plus раздадут RoboCop: Rogue City и «Техасскую резню бензопилой»
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в апреле 2025 года.

В этот раз в сервис добавят три проекта: шутер RoboCop: Rogue City по вселенной «Робокопа», сетевой хоррор The Texas Chain Saw Massacre по «Техасской резне бензопилой» и коллекционную игру Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory. Все три проекта можно будет забрать в период с 1 апреля по 5 мая.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в апреле 2025 года

  • RoboCop: Rogue City — шутер по вселенной «Робокопа» от студии Teyon
  • The Texas Chain Saw Massacre — сетевой шутер по «Техасской резне бензопилой» от Sumo Digital
  • Digimon Story: Cyber Sleuth — коллекционная игра в духе «Покемонов».
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