В апреле в PS Plus раздадут RoboCop: Rogue City и «Техасскую резню бензопилой»

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в апреле 2025 года.

В этот раз в сервис добавят три проекта: шутер RoboCop: Rogue City по вселенной «Робокопа», сетевой хоррор The Texas Chain Saw Massacre по «Техасской резне бензопилой» и коллекционную игру Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory. Все три проекта можно будет забрать в период с 1 апреля по 5 мая.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в апреле 2025 года