YouTube разблокируют в России только при одном условии

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев прокомментировал продолжающиеся замедление YouTube в России. По его словам, видеохостинг разблокируют только в том случае, когда он начнёт «исполнять требования норм российского законодательства».

Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться. Пока компания не демонстрирует такой заинтересованности.

В конце октября прошлого года российские телекомпании потребовали у Google два дуодецеллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.