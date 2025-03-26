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Сериал «Переходный возраст» от Netflix не получит второй сезон

Сериал «Переходный возраст» от Netflix не получит второй сезон
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Сериал «Переходный возраст» от Netflix стал абсолютным хитом, собрав 66,3 млн просмотров за первые 11 дней. Тем самым шоу смогло поставить рекорд для мини-сериалов в стриминговом сервисе.

Однако, несмотря на невероятные показатели, один из создателей проекта Джек Торн заявил, что второй сезон не планируется. Об этом Торн объявил в новом выпуске утреннего шоу This Morning.

Видео доступно на YouTube-канале This Morning. Права на видео принадлежат This Morning.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следует за главными героями, а повествование не прекращается ни на секунду.

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