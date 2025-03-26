Сериал «Переходный возраст» от Netflix не получит второй сезон

Сериал «Переходный возраст» от Netflix стал абсолютным хитом, собрав 66,3 млн просмотров за первые 11 дней. Тем самым шоу смогло поставить рекорд для мини-сериалов в стриминговом сервисе.

Однако, несмотря на невероятные показатели, один из создателей проекта Джек Торн заявил, что второй сезон не планируется. Об этом Торн объявил в новом выпуске утреннего шоу This Morning.

Видео доступно на YouTube-канале This Morning. Права на видео принадлежат This Morning.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следует за главными героями, а повествование не прекращается ни на секунду.