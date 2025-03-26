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«Иди и смотри» и «Майор Гром» — в России представили список фильмов для школьников

«Иди и смотри» и «Майор Гром» — в России представили список фильмов для школьников
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Минпросвещения России подготовило список рекомендуемых фильмов для школьников. В перечне фигурируют мультфильмы, кинофильмы для первых-четвёртых, пятых-седьмых, восьмых-девятых, 10-11-х классов, документальные ленты и серия выпусков «Без срока давности».

Работа по формированию перечня отечественных картин для образовательных организаций ведётся в соответствии с п. 49 Плана мероприятий по реализации в 2024-2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Среди фильмов и анимационных лент фигурируют как советские, так и современные картины. Ознакомиться с полным списком можно в документе по ссылке.

К примеру, в подборке фигурируют «Иди и смотри», «Майор Гром», «Последний богатырь», «Белорусский вокзал», «Они сражались за Родину», «28 панфиловцев», «Легенда 17», «Судьба человека» и другие.

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