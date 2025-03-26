Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Мстителях: Судный день» вернут прежних Людей Икс

В «Мстителях: Судный день» вернут прежних Людей Икс
Комментарии

Marvel продолжает свой многочасовой эфир с объявлением актёрского состава грядущих «Мстителей: Судный день». Если первые часа четыре объявляли актёров, которых все и так ожидали увидеть, то теперь пошли более громкие имена.

Уже объявлено, что к своим ролям вернутся:

  • Патрик Стюарт — Профессор Икс;
  • Иэн Маккеллен — Магнето;
  • Алан Камминг — Ночной Змей;
  • Ребекка Ромейн — Мистик;
  • Джеймс Марсден — Циклоп.

Трансляция ещё продолжается, поэтому в ближайшее время ожидаются и другие актёры.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится в мае 2026 года. Фильм посвящён злодею Доктору Думу, которого сыграет Роберт Дауни-младший — ранее в фильмах Marvel он исполнял роль Железного человека (Тони Старка).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android