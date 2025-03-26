Ченнинг Татум снимется в «Мстителях: Судный день»

Marvel объявила, что Ченнинг Татум вернётся к роли Гамбита в грядущем фильме «Мстители: Судный день». Актёр больше 10 лет пытался снять сольный фильм про персонажа, однако смог дебютировать в роли только в прошлогоднем «Дэдпуле и Росомахе», после чего, видимо, ему открылась дорога к «Мстителям».

Ранее для фильма подтвердили появление массы актёров недавних фильмов Marvel, включая Криса Хемсворта (Тор), Энтони Маки (Капитан Америка), Летишу Райт (Чёрная пантера), Пола Радда (Человек-муравей), Симу Лю (Шан-Чи) и Себастиана Стэна (Зимний солдат).

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Фильм выйдет в мае 2026 года, а главным злодеем выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего.