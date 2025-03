По данным Deadline, актриса Зендея сыграет легендарную певицу Ронни Спектор в ленте под названием Be My Baby. Интересно, что Ронни сама выбрала Зендею в качестве исполнительницы своей роли.

Ронни Спектор — американская певица и солистка группы The Ronettes, одной из самых ярких поп-групп 1960-х годов. Группа стала известна благодаря таким хитам, таким как Be My Baby, Walking in the Rain и Baby, I Love You. В них сочетаются элементы попа, R& B и рок-н-ролла.

Выпустит картину A24. У неё пока нет примерной даты выхода или даже даты начала съёмочного процесса.

Ронни умерла в 2022 году в возрасте 78 лет.