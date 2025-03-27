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Про фильм «Пять ночей с Фредди 2» расскажут на следующей неделе

Про фильм «Пять ночей с Фредди 2» расскажут на следующей неделе
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Глава кинокомпании Blumhouse Джейсон Блум успокоил фанатов, которые ждут каких-либо новостей по второй части фильма «Пять ночей с Фредди», которая выступит продолжением первой.

Блум заявил, что новости появятся на следующей неделе. Притом о чём конкретно речь, Блум не рассказал. Возможно, авторы покажут первый тизер или поделятся кадрами.

В актёрском составе сиквела будут те же самые лица: Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио, Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил и другие.

Релиз в кинотеатрах запланирован на 5 декабря 2025 года. Первая экранизация Five Nights at Freddy’s вышла в октябре 2023-го и стала хитом как по сборам, так и по оценкам.

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