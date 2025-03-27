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Мошенники активно используют видеокружки для обмана россиян

Мошенники активно используют видеокружки для обмана россиян
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По данным газеты «Ведомости», мошенники стали отправлять видеокружки для обмана контактов жертвы. Мошенники делают видеозвонки через WhatsApp или Telegram от якобы курьера и делают запись экрана, создавая из неё видеокружок без звука.

Схема мошенничества с видеозвонками для рынка не новая и активно используется злоумышленниками уже несколько лет, говорит представитель ВТБ. Во время видеозвонка мошенники могут делать скрины фотографий, записать голос и видео с беседой и в дальнейшем использовать в своих схемах.

Созданный кружок злоумышленники рассылают подчинённым условного руководителя с просьбой совершить какое-либо действие: это может быть как попытка заставить жертву перевести деньги или предоставить доступ, к примеру в «Госуслуги», так и начальный вектор взлома какой-нибудь компании, который закончится утечкой конфиденциальной информации.

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